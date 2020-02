Damaris Hunsmann

Bad Belzig Zum Februar konnte die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig die Adipositas und Metabolische Chirurgie als neue Fachabteilung etablieren. Das neue Zentrum ist ein wichtiger Baustein, um die Fallzahl in der Chirurgie der Klinik Bad Belzig weiter zu stabilisieren und den Klinikstandort in Potsdam-Mittelmark zu sichern. In den vergangenen Jahren haben der Aufbau der Plastischen Chirurgie und der minimal-invasiven Chirurgie bereits für eine Fallzahlstabilisierung gesorgt.

Die Klinik Bad Belzig konnte Ricardo Zorron als Chefarzt für die Adipositas und Metabolische Chirurgie gewinnen. Ricardo Zorron gehört bereits seit 2018 zur Klinikgruppe Ernst von Bergmann und baute in Potsdam das erste zertifizierte Adipositaszentrum in Brandenburg auf.

Die Ursachen von Adipositas werden schon seit Jahren nicht ausschließlich auf schlechte Essgewohnheiten und damit Eigenverschulden der Patienten zurückgeführt. Gesicherten Einfluss haben Störungen des Stoffwechsels und der Hormonregulierung, gesteigerte Verwertung von Nahrungsstoffen, genetische Vorbelastungen und gestörte psychosoziale Faktoren. An erster Stelle der Adipositas-Therapie stehen konservative Maßnahmen. Ein langfristiger Erfolg stellt sich über diesen Weg selten ein.

Als alternative Behandlungsmethoden stehen heute chirurgische Verfahren zur Verfügung, die zu einer nachhaltigen Gewichtsreduktion von 50 bis 90% des Übergewichtes führen. Entscheidend sind aber die Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Deshalb spricht man bereits von der Stoffwechselchirurgie – fachlich als metabolische Chirurgie bezeichnet. Bei den operierten Patienten verbessert sich schon wenige Tage nach der Operation zum Beispiel der Diabetes deutlich. Auch Herz-Kreislauferkrankungen werden positiv beeinflusst. Die chirurgische Therapie der Adipositas führt nachweislich zu einer erhöhten Lebenserwartung.

Vergangene Woche ist die erste Patientin erfolgreich in Bad Belzig von dem chirurgischen Team des Adipositaszentrum, Ricardo Zorron und Maximilian Specht, operiert worden. Es wurde das Verfahren des Magenbypass angewendet. Sie hat die Operation gut überstanden und konnte bereits zwei Tage nach der Operation entlassen werden.

"Im Adipositaszentrum in der Klinik Ernst von Bergmann führen wir alle gängigen Operationsmethoden durch. Dazu zählen Magenbypass, Schlauchmagen, Minibypass, und die neue alternative SADI-S, eine Mischung von Magenbypass und Schlauchmagen, die bei extremen Übergewicht den stärksten Effekt hat." erläutert Ricardo Zorron, Chefarzt der Adipositas und Metabolischen Chirurgie in Bad Belzig. "Grundsätzlich führen wir alle diese Operationen mit der minimalinvasiven laparoskopischen Technik – der Schlüssellochchirurgie - durch. Über kleine Schnitte zwischen fünf bis 12 Millimeter am Bauch erfolgt die anatomische Umwandlung am Magen und Darm. Als innovatives Verfahren bieten wir für Hochrisiko-patienten alternativ das schonende komplett narbenfreie Endo-Sleeve-Verfahren an - eine Magenverkleinerung durch den Mund ohne Schnitt - ähnlich einer Endoskopie. Eine spezielle Adipositasambulanz ist seit Januar mit multidisziplinäres Team in der Klinik Bad Belzig etabliert."

"Mein Sohn wurde bereits in Potsdam erfolgreich operiert und hat in den vergangenen zehn Monaten knapp 112 Kilo an Gewicht verloren. Im Jahr 2019 wog er 215 Kilo – heute nur noch 103 Kilo. Das hat mich dazu bewegt, mich ebenfalls operieren zu lassen." erzählt Claudia Schütte*. "Auch leide ich seit Jahren an hohem Blutdruck, Atemproblemen und chronischen Kniegelenkeschmerzen. Ich hoffe, dass sich die Operation auch positiv auf die Begleiterkrankungen auswirkt."

Das chirurgische Team um Ricardo Zorron und Maximilian Specht ist sehr optimistisch. "Bei mehr als 80% der operierten Patienten verbessert sich schon wenige Tage nach der Operation der Diabetes deutlich und bildet sich teilweise auch vollständig zurück, sodass Insulin und/ oder medikamentöse Therapien entfallen können. Bei dem bei der Patientin bestehenden Bluthochdruck erwarten wir eine ca. 60% Verbesserung. Bei 80% der Patienten mit Atemaussetzern im Schlaf, können nach der OP auf die Beatmungsmaske im Schlaf verzichten. Diese positiven Begleiteffekte erhoffen wir auch für Frau Schütte." so Maximilian Specht, Oberarzt der Adipositaschirurgie und Leiter der Sprechstunde in Bad Belzig.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Zorron und seinem Team ausgewiesene Spezialisten im Bereich der Adipositas und Metabolischen Chirurgie für den Klinikstandort Bad Belzig gewinnen konnten. Die internationale und überregionale Expertise auf dem Gebiet der minimalinvasiven Verfahren bei Adipositas kommt insbesondere den Patienten zu Gute, da die Verfahren besonders schonend und nebenwirkungsarm sind", sagt Priv.-Doz. Dr. Gralf Popken, Medizinischer Geschäftsführer der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig.

*Name auf Wunsch der Patientin geändert.