Julian Stähle

Werneuchen (MOZ) In der Nacht zum Freitag haben auf dem Bahngelände im Werneuchener Ortsteil Tiefensee mehrere abgestellte Güterwaggons aus Holz gebrannt. Eine Anwohnerin hatte die Flammen gegen 23.30 Uhr bemerkt die Feuerwehr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht an dem Bahngleisen eintrafen, standen dort einige der auf einem Abstellgleis aneinandergereihten Stückgutwaggons lichterloh in Flammen. Die hölzernen Wagen warteten dort schon längere Zeit auf einen neuen Einsatz. Jetzt hatte offenbar ein Brandstifter die leeren Waggons in Brand gesteckt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich zunächst schwierig, da nicht genug Löschwasser vorhanden war. Die nachalarmierten Tanklöschfahrzeuge brachten dann genügend Löschmittel zum Einsatzort.

Mit mehreren Trupps - unter schwerem Atemschutz - gelang es der Feuerwehr, das Ausbreiten der Flammen auf weitere Waggons zu verhindern. Schließlich wurden mit Löschschaum auch die letzten Glutnester erstick. Nach etwa 2 Stunden konnte der Einsatzort abgearbeitet und an die Polizei übergeben werden.

Kriminalisten der Brandursachenermittlung müssen nun klären, warum es zu dem Brand kommen konnte.