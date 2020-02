Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Das Reit- und Volitigiertraining organisieren und selbst durchführen, Futter- und Dienstpläne erstellen, die Buchhaltung und den Schriftverkehr erledigen und überhaupt alles das machen, was im Reit- und Fahrverein in der Klinikallee am Rande des Asklepios Fachklinikums anfällt – das alles sind die Aufgaben von Heike Gendera. Sie ist mittlerweile das, was man die gute Seele des Vereins nennen kann, oder wie deren Vorsitzender Hans Günther Wittig es sagt: "Heike ist die Mutter der Kompanie!" Seit einem schweren Kremserunfall im Dezember 2012 muss der mittlerweile 68-Jährige, der den Reit- und Fahrverein seit 1990 leitet, beruflich kürzer treten und ist deshalb umso dankbarer Heike Gendera an seiner Seite zu haben, die sich in seinem Sinne um die Pferde und und die Vereinsarbeit kümmert. 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass die heute 55-Jährige zum Reit- und Fahrverein kam. Damals über das Therapiereiten auf 450-Euro-Basis. Damit war irgendwann Schluss, doch Heike Gendera, die einmal den Beruf der Facharbeiterin für Schreibtechnik erlernt und vorher noch nie Kontakt zu Pferden gehabt hatte, blieb und kümmert sich seither ehrenamtlich von montags bis freitags und teilweise auch am Wochenende darum, dass die Tiere versorgt sind, das Training läuft und der Nachwuchs für Pferde und Pferdesport begeistert wird. So ist sie in den Wintermonaten zusätzlich zu ihrer Arbeit vor Ort in den Kitas der Stadt unterwegs, um den Kindern alles zum Thema Pferd zu erklären. Im Sommer dürfen die Kinder dann in den Reit- und Fahrverein kommen, die Pferde kennenlernen und sich alles ansehen. Auch dann steht Heike Gendera den Knirpsen Rede und Antwort. Ihre Motivation: "Es macht mir großen Spaß. Ich habe zu allen einen guten Kontakt, egal ob Kinder, Eltern, Mitglieder, Omas oder Opas. Manche kommen sogar mit Kaffee und Kuchen vorbei. Und ich freue mich einfach, wenn die Kinder sich freuen." Insgesamt 80 Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren betreut die engagierte Frau derzeit im Reit- und Voltigiertraining, das mittlerweile so erfolgreich ist, dass in mehreren Gruppen trainiert wird. Mit den talentiertesten Voltigiermädchen fährt Heike Gendera, die auf dem Vereinsgelände alle einfach nur Heike nennen dürfen, auch regelmäßig zum Holzpferdturnier nach Berlin - auch das neben ihren vielen Aufgaben vor Ort im Verein. Dabei gibt es hier schon mehr als genug zu tun. Denn neben den Vereinsmitgliedern sowie Kindern und Jugendlichen, die sich nach der Schule oder Arbeit um die Pferde und deren Pflege kümmern, gibt es neben Hans Günther Wittig und Heike Gendera nur zwei ehrenamtliche Helfer, die morgens bei der Fütterung der Pferde helfen. Zuletzt wegen der gestiegenen Futterpreise kann es sich der Verein finanziell nicht leisten jemanden einzustellen. "Ohne Heike sähe es für uns wirklich finster aus, ihr ehrenamtliches Engagement ist es, das hier alles zusammenhält", so Hans Günther Wittig abschließend.