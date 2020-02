Tilman Trebs

Mühlenbecker Land (MOZ) Betrüger nutzen offenbar gezielt die Angst vor dem Coronavirus aus. Ein 85-jähriger Mann aus dem Mühlenbecker Land wurde am Donnerstag beinahe um seine Ersparnisse gebracht.

Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitag berichtete, war der Senior am Nachmittag von einem Unbekannten angerufen worden, der sich als Sohn des 85-Jährigen vorstellte. Er habe sich mit dem Coronavirus infiziert, liege im Krankenhaus und brauche dringend 22 000 Euro für die Behandlung. Später rief noch ein angeblicher Oberarzt bei dem Senior an und betonte, wie wichtig es sei, das Geld zur Verfügung zu stellen.

Der Senior hob daraufhin tatsächlich die geforderte Summe ab. Zur Übergabe an einen Mittelsmann der Betrüger kam es allerdings nicht mehr. Die Schwiegertochterdes Seniors hatte von der Geldforderung erfahren und die Polizei informiert. Die Beamten überredeten den Senior schließlich, das Geld wieder bei der Bank einzuzahlen.

Zuvor waren bereits zwei 67 und82 Jahre alte Frauen im Mühlenbecker Land von angeblichen Enkeln angerufen worden, die ebenfalls vorgaben, wegen des Corona-Virus im Krankenhaus zu liegen. Sie baten um jeweils 100 000 Euro für ihre Behandlung. Die beiden Frauen erkannten den Betrugsversuch allerdings und informierten die Polizei.

