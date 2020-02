Henry Bertz

Brandenburg Kürzlich wurde in den Räumlichkeiten von Radsport-Bert die Einzelheiten zum diesjährigen Havel-Rad-Cup - der Rennserie für Breitensportradfahrer - vorgestellt. Dabei waren auch die Vertreter der jeweiligen Veranstaltungen, wie Holger Jurich (15. Rietzer Einzelzeitfahren), Karsten Schultze (10. "Rund um den Alten Weber", 6. Kotzener BZF und 14. Barnewitzer PZF), Hendrik Bräuer und Fischer (Fläming Race) sowie Alexander Kunert (Markgrafentour).

Genauso wichtig wie die Organisation der Rennen ist auch die Finanzierung. Daher freute sich Henry Bertz von einem Quantensprung bei den diesjährigen Hauptsponsoren berichten zu können. Erfreulicherweise stehen nun insgesamt vier Hauptsponsoren zur Verfügung, die den Havel-Rad-Cup finanziell unterstützen werden. David Mittelbach von der Deutsche Vermögensberatung Kloster Lehnin, Jens-Uwe Oppenborn aus dem Vorstand der Brandenburger Bank, Bert Grabsch (Inhaber vom Fachgeschäft Radsport-Bert) und Dr. Frank D. Groenke, Geschäftsführer des Zahnmedizinisches Zentrum Berlin GmbH.

Besonders hervorgehoben wurde, dass mit Jens-Uwe Oppenborn erstmalig auch ein Schirmherr die Cup-Serie 2020 begleiten wird. Man brachte die gemeinsame Erwartung zum Ausdruck, dass die Verbundenheit der regionalen Wirtschaft mit dem Havel-Rad-Cup nach außen getragen wird und alle davon profitieren mögen.

Anschließend folgten kurze Hinweise von den Verantwortlichen zu der diesjährigen Cup-Serie, wozu nun sechs Rennen gehören werden. Unter Berücksichtigung eines Streichergebnisses kommen dann fünf Rennen in die Wertung des Cups.

Los geht die Serie mit dem 15. Rietzer EZF am 3. Mai. Die Anmeldung ist eröffnet, aktuell sind bereits mehr als 120 der 150 Startplätze vergeben.

Weiter geht es mit dem 10. Rennen "Rund um den Alten Weber" am 7. Juni. Die bisherige Streckenführung ist nicht möglich, da die Umleitungsstrecke, aufgrund der Brückensperrung, auf einen Teil der Rennstrecke verläuft. Start- und Zielbereich ist jetzt in der Friedrich-Franz-Straße Höhe TGZ. Weiter geht es in Richtung Kreisverkehr "Rudolf-Weber-Platz", Ernst-Paul-Lehmann-Straße, Carl-Reichstein-Straße und wieder in die Friedrich-Franz-Straße. Der neue Streckenverlauf beträgt jetzt nur noch 1.800 Meter. Deshalb werden nun 15 statt 10 Runden, mit insgesamt 27 Kilometer gefahren. Die Kinder- und Ausscheidungsrennen bleiben traditionell auf dem kleinen Rundkurs.

Beim 6. Kotzener Bergzeitfahren am 28. Juni bleibt alles beim Alten. Das Rennen wird auch wieder Bestandteil vom Lausitzer Rad-Zeitfahr-Cup sein. Die Gaststätte im Start-/Zielbereich hat einen neuen Betreiber. Anstatt "Hannas Waldgaststätte" heißt sie jetzt "Zur alten Feldküche".

Das 3. Fläming Race rund um Bad Belzig wird am 23. August ausgetragen. Es ist gleichzeitig auch Bestandteil im MOL-Cup. Die Veranstaltung wurde mit einem reinen Elite-(Lizenz)Rennen erweitert.

Mit dem 14. Barnewitzer Paarzeitfahren am 6. September gab es in der Vorbereitung die größten Probleme, da wieder einmal "pünktlich" Baumaßnahmen in Buckow und insbesondere Garlitz (Sperrung der gesamten Ortsdurchfahrt!) für den August/September 2020 anstehen. Sollte keine Genehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde erfolgen, wird das Paarzeitfahren mit dem Bergzeitfahren terminlich getauscht.

Durch ein Militärmanöver auf dem Truppenübungsgelände Kloster Lehnin musste die Markgrafentour von Ende August auf den 27. September verschoben werden und bildet nun den Abschluss des 3. Havel-Rad-Cups für 2020.

Die große medienwirksame und öffentliche Siegerehrung findet dann am 30. Oktober im Vereinsheim "Zum Elfmeter" statt. Hoffentlich im Beisein vieler Rennradsportler der teilnehmenden Vereine, werden durch die genannten Hauptsponsoren die personalisierten Urkunden und Pokale überreicht. Auch hier gibt es eine Neuerung, erstmalig erhalten alle gekürten Meister der Altersklassen ein Sieger-Renntrikot, mit den Logos der vier Hauptsponsoren und der Aufschrift "Meister Havel-Rad-Cup". Weiterhin erhalten alle anwesenden Platzierten bei dieser Veranstaltung einen Radrennsport-Kalender, bevor anschließend zum Buffet geladen wird.

Es bleibt noch anzumerken, dass es dem BSC Süd 05 gelungen ist, wieder altbewährte Förderer ins Boot zu holen. So die Inhaber der Gaststätte "Zum Elfmeter", Monika und Ronny Schmidt, sowie die Inhaberin der Druckerei Henry Bertz, Susanne Zuckschwerdt.