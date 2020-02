Silvia Zacharias

Berlin Zu ihrem ersten Wettkampf in diesem Jahr fuhren die noch sechsjährigen Leistungsturnerinnen des Brandenburger SRK 1883 nach Berlin. In der Altersklasse 7 traten 30 Turnerinnen zur Athletikabnahme gegeneinander an.

An zehn Stationen wurden turnrelevante Voraussetzungen aus den Bereichen der Beweglichkeit, Kraft und Koordination überprüft. Die zu erreichende Höchstpunktzahl lag insgesamt bei 100 Punkten. Für den BSRK starteten Hannah Stugk, Helene Kutzer und Lilliana Kelm. Alle drei Turnerinnen kämpften konzentriert um jeden Punkt. Hannah überzeugte an 8 von 10 Stationen voll und erhielt dort jeweils 10 Punkte. Am Ende reichte es nicht ganz für das Treppchen, aber sie teilte sich mit zwei weiteren Turnerinnen den 5. Platz mit sehr guten 89 Punkten.

Helene und Lilliana konnten ihre Leistungen gegenüber dem Training steigern. Jedoch war die Konkurrenz zu stark und so erreichte Helene den Platz 21 und Lilliana Platz 25. Letztendlich sind die Leistungen von allen drei Turnerinnen sehr erfreulich, da sie zum Teil bis zur Hälfte weniger Trainingseinheiten haben als die Turnerinnen aus den Landesleistungszentren.