Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Seit mehreren Monaten, so Polizeisprecherin Therese Franz am Freitag auf BRAWO-Anfrage, habe der Leichnam knapp 50 Meter neben der Bundesstraße 188 im Wald zwischen Rathenow und Stechow gelegen. Am frühen Donnerstagnachmittag waren die sterblichen Überreste gefunden worden. Wegen des starken Verwesungsgrades konnte bisher nicht ermittelt werden, wer der oder die Verstorbene war. Die Polizei prüft zudem, ob es sich eventuell um eine bisher vermisste Person handelt. "Es wird derzeit ausgeschlossen, dass die Person aufgrund von Einwirkung Dritter verstorben ist", so Franz weiter.