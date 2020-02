Tilman Trebs

Mühlenbeck (MOZ) Die eigentlich für Anfang März geplante Schließung des Edeka-Marktes in Mühlenbeck ist überraschend wieder vom Tisch. Die Filiale bleibe bestehen, teilte die Betreiberfamilie Maske via Facebook mit.

"Obwohl wir wissen, dass wir hier kein positives Betriebsergebnis erreichen werden, haben wir uns doch zu diesem Schritt entschlossen", schreibt die Familie bei Facebook. Grund seien die vielen treuen Kunden, "die enttäuscht und betroffen auf die Ankündigung der Schließung reagiert haben". Zur Entscheidung beigetragen hat auch die Tatsache, dass Edeka sich nach einigem Hin und Her nun mit dem Investor über den Neubau am Standort geeinigt habe: Die Edeka wolle dem Eigentümer das gesamte Objekt nach der Fertigstellung abkaufen, erklärte Gemeindesprecherin Rita Ehrlich in einer Mitteilung des Rathauses. Zudem habe die Edeka-Gruppe große Unterstützung zur Offenhaltung des Marktes zugesagt.

"Wir wissen nicht, wie lange wir nun weiter geöffnet haben", erklärten die Maskes. "Dies hängt vor allem an der nun hoffentlich wieder steigenden Kundenzahl, dem Baubeginn zur Errichtung eines neuen Marktes und der Tatsache ab, dass alle technischen Anlagen und Gerätschaften im Markt nicht völlig den Geist aufgeben."