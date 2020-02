LR/Janine Richter

Krausnick (MOZ) Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann war mit seiner Familie am Wochenende zu Gast in der Badewelt Tropical Islands bei Krausnick. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist über den Corona-Fall bei Tropical Islands bekannt?

Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann hat sich vergangene Woche für mehrere Tage im Erlebnisbad Tropical Islands in Krausnick aufgehalten. Der Mann stand mit einem ebenfalls infizierten Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen in Kontakt. Demnach hat er mit drei weiteren Erwachsenen und einem Kind das Erlebnisbad zwischen dem 20. und 23. Februar besucht. Der Landkreis Heinsberg informierte die Gesundheitsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher auf einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Potsdam bestätigte.

Welche Kontakte hatte der Infizierte bei seinem Besuch im Tropical Islands?

Nach eigenen Angaben habe die Gruppe um den Infizierten vornehmlich die große Badehalle aufgesucht. Im Sauna- und Wellnessbereich hätten sie sich hingegen nicht aufgehalten. Mit anderen Badegästen soll auch kein Kontakt bestanden haben, nur mit den Mitarbeitern von Tropical Islands, so die Landesgesundheitsministerin. Die 91 Mitarbeiter des Badeparks zeigten demnach bislang keine Symptome.

Hat der Corona-Fall Auswirkungen auf den Badebetrieb bei Tropical Islands?

Nein. Am Donnerstagabend erklärte das Unternehmen dem Märkischen Medienhaus gegenüber, dass der Betrieb uneingeschränkt weitergeht.

Wie hoch ist jetzt die Ansteckungsgefahr im Tropical Islands?

"Unsere bisherigen Prüfungen haben ergeben, dass kein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestanden hat", teilte das zuständige Gesundheitsamt Dahme-Spreewald am Donnerstag mit. "Augenblicklich tendiert die Ansteckungsgefahr gegen null." Das bestätigt auch ein Sprecher des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums. "Die Charité hat anhand der Schilderungen des Infizierten eine Risikobewertung vorgenommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass sich in der riesigen Freilufthalle eventuelle Viren nicht verbreiten können."

Wie viele Besucher hatte Tropical Islands an den betreffenden Tagen?

In den betreffenden Tagen vom 20. Bis 23. Februar hatte Tropical Islands pro Tag 3500 bis 4000 Besucher. Das sagte eine Tropical-Islands-Sprecherin gegenüber der Bild. In diese Zeit hatte unter anderem das Bundesland Sachsen Winterferien. Tropical Islands hat nach eigenen Angaben pro Jahr etwa 1,2 Millionen Gäste.

Was ist mit den Mitarbeitern von Tropical Islands?

Das Kreisgesundheitsamt Dahme-Spreewald führt in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsministerium und dem hauseigenen Gesundheits- und Hygieneteam des Tropical Islands am Freitag Tests auf den Coronavirus bei 91 Ferienressort-Mitarbeitern durch, die vergangene Woche potentiell mit dem infizierten Familienvater aus NRW in Kontakt gestanden haben.

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wird am Montag mit den ersten Ergebnissen der Tests gerechnet. Die Mitarbeiter, die an den betreffenden Tagen Dienst hatte, sind derzeit freigestellt, bis die abschließenden Testergebnisse nach fünf Tagen vorliegen - voraussichtlich Ende kommender Woche. Der laufende Betrieb werde dadurch jedoch nicht eingeschränkt.

Die Mitarbeiter gelten nach Definition des Robert Koch-Instituts als Kontaktpersonen zweiten Grades - das heißt, sie müssen nicht isoliert werden und ein Test auf das neuartige Virus Sars-CoV-2 ist freiwillig.

Nach Angaben des Tropical-Islands-Sprechers wollten sich alle betreffenden Mitarbeiter testen lassen.

Wo bekomme ich mehr Informationen?

Das örtliche Gesundheitsamt hat für alle Fragen von Bürgern zum Erreger ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist den Angaben zufolge täglich zwischen 8.00 und 22.00 Uhr unter 03375/262146 erreichbar. (mit dpa)