Andreas Koska

Golzow Es ist rund und ein Hanfblatt wurde kunstvoll aus Mehl auf dem Laib gestaltet - das Hanfbrot, das Bäckermeisterin Doreen Heuer seit Kurzem in ihrer Golzower Bäckerei feilbietet.

"Es besteht aus Urgetreide und Hanfnüssen, aus Waldstaudenroggen, Emmer und Einkorn", erzählt die rührige Bäckerin, sagt, dass es nicht nur gesund ist, sondern ein Geschmackshighlight. "Die erste Geschmacksprobe hat mich überzeugt, das leicht Süßliche und Nussige, einfach lecker", lobt der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming (TZF), Andreas Koska. Der Tourismuschef würde sich noch mehr solcher kulinarischen Besonderheiten in der Zauche wünschen. In Golzow sorgt dafür ebenfalls Jens Beiler mit seiner besonderen Küche im Zickengang und Familie Bürger mit den ganzjährig angebotenen Eissorten. Beim Bäcker Wernitz in Cammer genießen die Schokokekse einen besonderen Ruf. "Wir freuen uns über weitere kulinarischen Höhepunkte, die man vielleicht gemeinsam präsentieren kann", entwickelt Andreas Koska Netzwerkphantasien.