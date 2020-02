dpa

Berlin (dpa) Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg und Berlin ist im Februar zurückgegangen.

So waren 78 700 Brandenburger arbeitslos gemeldet, 1419 Personen weniger als im Januar und 7387 weniger als im Februar 2019, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,9 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar und 0,6 Prozentpunkte weniger als im Februar 2019.

In Berlin waren im Februar 156 590 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, knapp 3300 weniger als im Januar. Die Arbeitslosenquote sank auf um 0,2 Prozentpunkt auf 8 Prozent. Der Rückgang sei stärker als sonst zu dieser Jahreszeit üblich, hieß es. "Der milde Winter trägt dazu bei, dass in witterungsabhängigen Branchen früher begonnen wird", erklärte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. "Die Beschäftigung wächst stabil."

Dennoch zeigt sich in den Zahlen in Berlin auch die nachlassende Wirtschaftsdynamik. Denn nach jahrelangen Rückgängen lag die Arbeitslosenquote etwas höher als ein Jahr zuvor, als sie 7,9 Prozent betrug.

Erfreulich sei die Entwicklung im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit, so Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg. "Die Zahl der Menschen, die ein Jahr und länger arbeitslos sind, ist innerhalb eines Jahres in Berlin um mehr als 1800 gesunken, in Brandenburg um 4200."

Bewegung auf dem Arbeitsmarkt könnte es in den kommenden Monaten geben: Das am 1. März in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird nach Einschätzung der Arbeitsagentur auch Brandenburg einen Zuzug an ausgebildeten Fachkräften aus Staaten außerhalb der Europäischen Union bringen.

Verglichen mit Januar ist im Februar die sogenannte Unterbeschäftigung leicht gestiegen. Diese Zahl erfasst neben den Arbeitslosen auch Erwerbslose, die beispielsweise in Weiterqualifizierungen stecken oder die kurzfristig arbeitsunfähig sind. Davon waren in Berlin 224 530 Menschen betroffen, 297 mehr als im Januar und rund 3800 mehr als vor einem Jahr.