dpa

Potsdam (dpa) Handwerkskammer und IHK Berlin halten das am 1. März in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz für sinnvoll.

"Viele gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland wollen in Berlin leben und arbeiten, und unsere Unternehmen brauchen diese Fachkräfte dringend", erklärte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Freitag. "Wichtig sind jetzt zügige Einbürgerungsprozesse. Vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen dürfen dabei keine Steine in den Weg gelegt werden."

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz als "Meilenstein" für den Standort Deutschland bezeichnet. Altmaier sagte am Freitag beim Besuch eines mittelständischen Unternehmens in Potsdam, seit einigen Jahren sei der Mangel an Fachkräften eine der größten Wachstumsbremsen für die deutsche Wirtschaft. Dies solle auch mit dem Gesetz, das an diesem Sonntag in Kraft tritt, verbessert werden. Es soll den Zuzug qualifizierter Fachkräfte vor allem aus Nicht-EU-Staaten erleichtern.

Altmaier sagte, ihm komme es darauf an, dass das Gesetz möglichst unbürokratisch und schnell dazu führe, dass benötigte Fachkräfte nach Deutschland kämen. Fehler der Zuwanderungspolitik der 1960er und 1970er Jahre in Deutschland sollten vermieden werden.

Nach Einschätzung von Carola Zarth, Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, kommt das neue Gesetz genau zur rechten Zeit: "Das Handwerk hat einen hohen Fachkräftebedarf, der auch bei Ausschöpfung des heimischen Arbeitskräftepotenzials nicht zu decken ist." Ob die Einwanderung von Fachkräften gelinge, hänge von Praxistauglichkeit und Anwendungsfreundlichkeit bei der Umsetzung des Gesetzes ab.

Dessen Ziel ist es, Fachkräfte aus dem nichteuropäischen Ausland zu gewinnen. Unter anderem fällt die bisherige Beschränkung auf sogenannte Engpassberufe weg. Ebenfalls abgeschafft wurde die Vorrangprüfung, nach der die Bundesagentur für Arbeit bislang prüfen musste, ob die Stelle nicht auch mit inländischen oder europäischen Arbeitssuchenden besetzt werden könnte. Außerdem ist die Einreise zur Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche verstärkt auch für Nichtakademiker möglich.

Bereits Mitte Januar hat in Berlin das neue bundesweit erste Landesamt für Einwanderung (LEA) eröffnet, das die bisherige Ausländerbehörde ablöst. Das LEA in Berlin-Tiergarten ist unter anderem für die Beratung von Fachkräften aus dem Ausland zuständig.