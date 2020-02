Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Der Seniorenbeirat Brieselang lädt alle Interessierten zusammen mit der Polizeiinspektion Havelland zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema "Betrugsphänomene" ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Betrugsdelikte am Telefon, falsche Polizisten und falsche Handwerker und warum der Enkeltrick immer noch funktioniert. Polizeihauptkommissar Fuchs wird informieren, Fragen beantworten und mit den Interessierten diskutieren. Die Veranstaltung findet am 11. März um 15 Uhr im Gemeindesaal des Bürgerhauses, Forsterweg 9, in Brieselang statt. Für Rückfragen zu dieser Veranstaltung kann man sich Helmut Förster unter 033232/23027 oder an Manuela Wolke unter 0157/74746924 vom Seniorenbeirat Brieselang wenden. Auch via E-Mail an sb.brieselnag@gmx.de ist der Seniorenbeirat erreichbar.