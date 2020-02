MOZ

Prenzlau Auf der Autobahn 20 an der Anschlussstelle Prenzlau Ost sorgte ein brennender PKW am Donnerstag für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Zwischen der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern und der Anschlussstelle war ein VW Passat, der zuvor in Richtung Berlin unterwegs war, in Brand geraten. Das Auto brannte vollständig aus. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Für die Bergungs- und Löscharbeiten musste die Autobahn für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Die Richtungsfahrbahn nach Berlin war für eine Stunde voll gesperrt und für weitere anderthalb Stunden nur einspurig befahrbar.