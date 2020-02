MOZ

Hönow (MOZ) Auf einem Firmengelände in der Berliner Straße stand ein Wohnmobil, welches von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet wurde. Im Inneren waren Sitzbänke umgeklappt und Schuhabdrücke auf Sitzflächen sichtbar. Das Zündschloss war entfernt worden und alle weiteren Versuche, das Fahrzeug in Gang zu bringen, liefen offenbar ins Leere. Die Kennzeichentafeln am Wohnmobil stammten von einem Fahrzeug, das ebenfalls auf dem Firmengrundstück stand. Der Schaden summierte sich auf ungefähr 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei der Inspektion ermittelt nun zum versuchten Diebstahl und zur Urkundenfälschung.