Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Für mehr als 4,6 Millionen Euro wollen Kulturschaffende in Ostprignitz-Ruppin in diesem Jahr Veranstaltungen auf die Beine stellen. Dabei handelt es sich aber nur um diejenigen, die auch Fördermittel beim Landkreis beantragt haben. Auf die 150 000 Euro, die der Kreis insgesamt vergibt, haben sich mit 40 Trägern so viele beworben wie noch nie, davon 18 neue Initiativen. Dazu gehören unter anderem der Lindower Verein "Waldbühne", der Verein Stadtgeschichte Rheinsberg und der Verein Neuruppiner Bilderbogen. "Bis auf Heiligengrabe sind alle Kommunen vertreten", sagte Kultur-Sachbearbeiterin Eylin Roß am Donnerstagabend im Kulturausschuss des Kreises. Im vergangenen Jahr gab es nur 25 Antragsteller, davon waren acht neu. Das Kulturjahr 2019 sei dennoch sehr erfolgreich gewesen. Denn die Veranstalter zählten rund 58 000 Gäste und damit mehr als 6 400 mehr als im Vorjahr. "Das ist ein starker Sprung, und dabei sind noch nicht einmal alle Fontaneprojekte mit eingerechnet", so Roß.

Die 40 Veranstalter haben Mittel in Höhe von 240 109 Euro beantragt, weshalb die zur Verfügung stehenden 150 000 Euro "mit Fingerspitzengefühl" verteilt werden mussten. Der größte Anteil von 64.150 Euro fließt in die Musikkultur Rheinsberg gGmbH für die Musikakademie und das bekannte Opernfestival sowie 14 600 Euro für das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum der Stadt. 9 750 Euro gehen an die Schöller-Festspiele in Neustadt, 9 500 Euro an den Theatersommer Netzeband und 6 500 Euro an das Seefestival Wustrau. Mit 4 000 Euro werden die Aequinox-Musiktage in Neuruppin gefördert. Aber auch kleine Projekte werden bedacht. So erhält beispielsweise der Wildberger Freizeit- und Seniorenverein für das Ausrichten eines Kunst- und Kreativmarktes. 90 Euro und der Lindower Verein "Waldbühne" für eine Veranstaltung mit Patienten der Salus Klinik 150 Euro. Der Kulturausschuss hat die Förderung ohne Diskussion befürwortet. Abschließend entscheidet Landrat Ralf Reinhardt (SPD) darüber.