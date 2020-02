Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Noch immer ist unklar, wann der Netto-Markt am Bütower Weg in Neuruppin wieder öffnen kann. Das teilte am Freitag das Berliner Netto-Pressbüro auf Nachfrage mit.

Der Discounter war am frühen Montagmorgen durch den Brand in der benachbarten Fressnapf-Filiale beschädigt worden. Die Schäden lässt das Unternehmen offenbar begutachten und wartet noch dessen Ergebnisse ab.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern laut Stephan Rannefeld an. Die Beamten hatten am Montag Hinweise gefunden, die darauf hindeuten, dass das Feuer gelegt wurde. Das Fressnapf-Unternehmen hatte zudem mitgeteilt, dass vor dem Brand in die Filiale eingebrochen worden war, von der nun nur noch die Grundmauern stehen.

Der Schaden wird auf eine hohe sechs- bis sogar siebenstellige Summe beziffert. Der Feuerwehrmann, der sich am Montag während des Löscheinsatzes am Fuß verletzt hat, ist laut Information der Feuerwehr noch nicht wieder einsatzfähig.