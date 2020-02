dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburg war es diesen Winter so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.

4,8 Grad erreichten die Temperaturen im Schnitt - ein neuer Rekord, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einer ersten Auswertung seiner Messstationen am Freitag mitteilte. Demnach wurde der alte Rekord des Jahres 2006/07 um 0,2 Grad übertroffen. Das vieljährige Temperaturmittel liegt bei 0,1 Grad. Sonnenscheindauer und Niederschlag lagen ebenfalls über dem vieljährigen Mittel: Die Sonne schien mehr als 180 Stunden, es fielen rund 145 Liter Regen pro Quadratmeter. Dennoch war Brandenburg in diesem Jahr das niederschlagärmste Bundesland.

Die Daten des DWD beruhen auf einer ersten Auswertung der Ergebnisse von rund 2000 Messstationen. Demnach war der zu Ende gehende Winter in Deutschland der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen (4,1 Grad). Ein großer Teil Europas habe sich zwischen November und Ende Februar dauerhaft in einer kräftigen, extrem milden Südwestströmung befunden. "Sie sorgte in Deutschland vielerorts für einen "Totalausfall" des Winters", erklärte der DWD in Offenbach. Auch Niederschlag und Sonnenscheindauer lagen den Angaben zufolge in Deutschland deutlich über dem vieljährigen Mittel.