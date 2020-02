Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der sich ausbreitende Coronavirus sorgt dafür, dass die Ruppiner mehr Vorräte anlegen. "Wir spüren das auf jeden Fall", sagte am Freitag Holger Kuhlisch, stellvertretender Hausleiter im Neuruppiner Kaufland. Seit Mitte der Woche hätten sich viele Kunden mit Lebensmitteln eingedeckt, die ungekühlt gelagert werden können. "Reis, Nudeln, Wasser, Konserven – alles, was man auch in den Keller stellen", kann so Kulisch. Den Markt stelle das vor logistische Herausforderungen, die Waren nachzuordern und sie wieder in die Regale zu räumen. In den Edeka-Märkte der Familie Brehme ist der Ansturm nicht so groß. "Es wird nun ein wenig mehr als normal eingekauft", so Dirk Brehme. Die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln sei aber spürbar.

Die Ruppiner Kliniken legen sich laut deren Sprecherin Verena Clasen für ihr Personal bereits mehr Schutzkleidung als üblich zu. Dem Reinigungspersonal sei zudem empfohlen derzeit auf erregerdichte Kittel zu verzichten, sollten sie nicht erforderlich sein. Diese sollten nur im Ernstfall zum Einsatz kommen.