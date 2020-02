Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Der mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Mann, der am Donnerstagmorgen auf der Flucht vor der Polizei von seinem Balkon stürzte, wird weiter intensiv imSchwedter Krankenhaus behandelt.

Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, dass der 33-Jährige wegen "unerlaubter Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige" verurteilt wurde. Es müsse nun gewartet werden, "bis der Mann wieder hafttauglich ist", gab die zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin am Freitagmittag Auskunft.

Am Donnerstag gegen 7.15 Uhr wollten Schwedter Polizisten einen Haftbefehl gegen den Mann vollstrecken. Da dieser auf das Anklopfen der Beamten nicht reagierte, sollte ein Schlüsseldienst die Wohnungstür öffnen. Noch vor Eintreffen des Dienstleisters versuchte der Gesuchte sich über den Balkon aus dem fünften Stock abzuseilen. Nach Angaben der Polizei sei ihm das bis zur dritten Etage gelungen, dann blieb er mit seiner Kleidung an der Fassade hängen und stürzte. Er soll sich mehrere Knochenbrüche zugezogen haben.