BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Beratungsstelle für Pflege und Demenz des SPZ Brandenburg bietet ab Mittwoch, 4. März, acht Treffen, jeweils mittwochs von 17 bis 19 Uhr, in der Begegnungsstätte in der Emsterstraße 7a in Nord eine kostenfreie Schulungsreihe zu allen Fragen rund um das Thema Demenz an. Es wird Wissenswertes über Demenzerkrankungen, Umgang mit dem Erkrankten, Pflege, Rechtliche und finanzielle Fragen, Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten besprochen. Wer dabei sein möchte, meldet sich unter 03381/730481 oder beratungsstelle@spz-brb.de. Weitere Informationen: www.spz-brb.de.