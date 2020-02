Sandra Euent

Wustermark (BRAWO) Wustermark hat sich den vergangenen Jahren stark verändert, zahlreiche Großprojekte bestimmen mittlerweile die Entwicklung der Gemeinde - sei es Karls Erlebnisdorf, das Designer Outlet Center oder der Bahn-Technologie-Campus. Wie werden sich die Ortslagen Buchow-Karpzow, Elstal, Hoppenrade, Priort und Wustermark zukünftig weiter entwickeln? Welche Bedarfe und Bedürfnisse haben die Bewohner der einzelnen Ortsteile und welche Aufgaben soll die Gemeindeverwaltung in den nächsten Jahren bewältigen? Diese und weitere Fragen soll das sich derzeit in Erarbeitung befindliche Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept Wustermarks beantworten. Hierin werden sämtliche Themenfelder vom Wohnen über Wirtschaft und Verkehr bis hin zu sozialen Aspekten und Umweltfragestellungen integriert betrachtet. Am Ende soll ein strategischer Rahmen für die zukünftige Gemeindeentwicklung formuliert werden. Zum Auftakt möchte die Gemeindeverwaltung mit den Bürgern der einzelnen Ortsteile ins Gespräch kommen, um Handlungsbedarfe und Zukunftswünsche zu erheben. In allen fünf Wustermarker Ortsteilen sind Ortsteildialoge geplant. Los geht es am 12. März ab 18 Uhr in der Wustermark Bürgerbegegnungsstätte. Am 17. März wird ab 18.45 Uhr im Gemeindehaus Priort diskutiert, am 19. März ab 18 Uhr im Versammlungsraum in Buchow-Karpzow. Die Entwicklung von Hoppenrade steht am 25. März im Gemeindehaus ab 18 Uhr im Fokus. Der Abschluss der Dialogreihe findet in Elstal am 31. März ab 18 Uhr in der Aula der Oberschule statt. Parallel hierzu hat die Gemeinde auf ihrer Homepage eine Onlinebefragung freigeschalten. Sie ist auf www.wustermark.de/ingek zu finden.