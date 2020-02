BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizeidirektion West sucht mit einem Phantombild nach diesem Mann. Er hatte in den frühen Morgenstunden des 30. November eine junge Frau sexuell belästigt, indem er sie obszön ansprach, an ihr Gesäß fasste und sein Geschlechtsteil entblößte. Im Anschluss konnte der Mann unerkannt Richtung Hauptbahnhof flüchten. Mit Unterstützung der Geschädigten haben Spezialisten des Landeskriminalamtes Brandenburg jetzt ein Phantombild angefertigt.

Die Polizei fragt: Wer kennt den auf dem Phantombild abgebildeten Mann? Wer kann Hinweise zur seiner Identität, oder seinem Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer: 03381 560-0 entgegen. Außerdem können die Online-Services des Bürgerportals genutzt werden: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/hinweis.