Templin Alarm bei der Templiner Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen,Zeugen berichteten von einem brennenden Auto. In der Dargersdorfer Straße fanden die Beamten dann einen in Flammen stehenden Audi A4 vor. Kammeraden der Feuerwehr versuchten das Fahrzeug noch zu löschen, es brannte jedoch komplett aus. Da Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Spezialisten der Kriminaltechnik untersuchten das Wrack nach der Brandursache.