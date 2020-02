BRAWO

Bad Belzig Beamte der Bad Belziger Revierpolizei haben am Freitagvormittag durch Zufall eine Cannabisplantage entdeckt. Die Polizisten waren in der Innenstadt unterwegs, um Ermittlungen bei einem 37-jährigen Kurstädter abzuschließen.

Der Mann öffnete erst nach mehrfachem Klingeln die Wohnungstür und begegnete dort den Revierbeamten schweißgebadet und sichtlich erschrocken. Die Beamten glaubten zunächst an einen medizinischen Notfall, schlossen ihn jedoch aus als ihnen kurz darauf der typische Geruch von Cannabispflanzen aus der Wohnung entgegenkam.

Daraufhin gab der Mann an, gerade einen Joint geraucht zu haben und ließ die Beamten freiwillig in seine Wohnung. Dort zeigte sich ihnen wahre Ursache des schockähnlichen Zustandes des 37-Jährigen: Er betrieb in seinen Räumen eine kleine Aufzuchtplantage für Cannabispflanzen. Neben den über 40 Cannabispflanzen fanden die Beamten dann auch bereits abgeerntete Pflanzteile sowie in mehreren Plastikdosen lagernde Cannabisblüten, szenetypische Utensilien und Bargeld auf. Sie stellten alles sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei der Inspektion Brandenburg, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 37-jährigen Mann.