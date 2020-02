Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Am Donnerstag meldete ein Zeuge bei der Polizei einen erfolgreichen Enkeltrickbetrug in Ketzin/Havel. Schlimmeres konnte durch den aufmerksamen Nachbarn verhindert werden. Denn eine erste Bargeldübergabe hatte bereits stattgefunden. Bereits am Mittwoch hatte die Rentnerin mehrere tausend Euro bei ihrer Bank abgehoben und an eine Freundin des vermeintlichen Enkels übergeben. Am Donnerstag probierten es die Betrüger ein zweites Mal bei der Dame und baten telefonisch darum, weiteres Geld zu besorgen.

Fingierter Hintergrund war ein Immobilienkauf des Enkels, wofür er dringend noch am selben Tag Bargeld benötigen würde. Die Geschädigte zeigte sich einverstanden, eine diesmal noch höhere Summe Bargeld zu übergeben. Sie gab jedoch zu bedenken, dass sie dazu nach Potsdam fahren müsse, da sie eine so hohe Summe nur dort bekommen würde. Der falsche Enkel bat die Dame inständig das Geld zu besorgen und bot der Frau an, ein Taxi zu bestellen, welches sie nach Potsdam und zurückbringen sollte. Die Geschädigte fragte daraufhin einen Nachbarn um Begleitung, da sie mit einer derart hohen Summe Bargeld nicht allein unterwegs sein wollte. Zum Glück! Denn der Nachbar wurde stutzig und informierte die Polizei. Durch das besonnene Verhalten des Zeugen konnte glücklicherweise verhindert werden, dass die Dame um noch mehr Bargeld betrogen wurde.

Auch drei Oberhaveler wurden am Donnerstag von Telefonbetrügern angerufen, die behaupteten wegen des Corona-Virus im Krankenhaus zu liegen.