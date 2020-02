Bärbel Kraemer

Bad Belzig Das erste Bad Belziger Jugendforum, welches im Januar stattgefunden hat, ist ausgewertet. Projektkoordinator Florian Görner vom Lokalen Aktionsplan "Hoher Fläming" (LAP) stellte die Ergebnisse des Jugendforums und einer sich anschließenden Befragung in der Sitzung des städtischen Sozialausschusses vor.

Unter dem Motto "Was wollt ihr eigentlich?" waren Schülern der Krause-Tschetschog-Oberschule, des Fläming Gymnasiums und der Freien Schule "Fläming" gebeten worden, vorhandene Angebote für Kinder und Jugendliche einzuschätzen und gleichzeitig Wünsche zu äußern und Ideen zu benennen, mit denen die Angebotssituation verbessert werden kann.

Das Jugendforum und die Befragungen boten Kindern und Jugendlichen damit die Chance, sich in die Lokalpolitik einzubringen und auch darüber zu entscheiden, wie die Beteiligung ihrer Altersgruppe künftig in der Stadt erfolgen soll. Ein Vorschlag der Teilnehmer lautete, das Forum für Kinder und Jugendliche in die Bad Belzig App zu integrieren.

257 Stimmzettel waren dazu ausgewertet worden. Einer war ungültig. Jeder Teilnehmer hatte drei Stimmen abgeben können.

Die Frage, ob die vorhandenen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Bad Belzig und den Ortsteilen als ausreichend eingeschätzt werden, wurde überwiegend mit nein beantwortet. Nicht einmal ein Viertel der Befragten hält das bestehende Angebot für ausreichend. Ein größerer Jugendklub beziehungsweise Jugendtreff steht an der Spitze der Wunschliste der Altersgruppe. Gefolgt vom Wunsch, die Eisbahn wieder zu ertüchtigen.

Auf die Frage "Wie findest du es, dass ein christlicher Verein (CVJM) die Jugendarbeit in Bad Belzig macht", erklärten 66 Prozent der Befragten, dass ihnen dies egal sei. 24 Prozent befanden das es gut und sechs Prozent für schlecht. Keine Antwort gaben 4 Prozent.

Unabhängig von den Kinder- und Jugendthemen wurden die Teilnehmer auch gefragt, was ihnen an Bad Belzig und der Umgebung gefällt. Danach schätzten 32 Jugendliche die Landschaft und die Natur, 18 die Einkaufsmöglichkeiten und 12 das städtische Freizeit- und Erlebnisbad. Am Ende rangieren die Bildungsmöglichkeiten und die entspannte Verkehrssituation.

Die befragte Altersgruppe der 12 bis 16-Jährigen bekam auch Gelegenheit, Noten zu vergeben. Unter anderen galt es die Spielplatzsituation, den Bus- und Bahnverkehr und die Netzabdeckung zu bewerten. Die Antworten auf die einzelnen Fragen brauchten jeweils mittelmäßige Bewertungen und sind damit symptomatisch für das Leben im ländlichen Raum.

"Es ist wichtig, dass auf Aktionen wie das Jugendforum auch Taten folgen. Wenn Kinder und Jugendliche in Zukunft durch die gewählten Möglichkeiten nicht beteiligt werden, hat man das Gefühl umsonst da gewesen zu sein und kommt in Zukunft nicht mehr", so Florian Görner am Ende seiner Präsentation

Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), der die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen hatte, lobte die am Jugendforum und an den Befragungen teilnehmenden Jugendlichen. Er regte an, diese in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Dem schloss sich die Ausschussvorsitzende Ursula Schwill (Die Grüne) an. Im Zwei-Jahresrhythmus sollen entsprechende Befragungen unter Einbeziehung der Bad Belzig App künftig erfolgen.

Die Befragung war ein Gemeinschaftsprojekt der Koordinierungsstelle der PfD, der KTOS, des Projektes "Back to School" (Stiftung SPI) sowie des CVJM Bad Belzig und der Schulsozialarbeit der Diakonie.