OGA

Hohen Neuendorf/Germendorf (MOZ) Mit einem Pflasterstein haben Einbrecher an der Hohen Neuendorfer Elsastraße die Fensterscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses eingeworfen.

Nach Angaben der Polizei ereignte sich die Tat am Mittwoch oder Donnerstag. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Der Sachschaden wurde zunächst auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

An der Veltener Straße in Germendorf versuchten Unbekannte am Freitagmorgen, in eine Firma einzubrechen. Beschädigt wurden eine Jalousie und ein Fenster. Ins Gebäude gelangten die Täter aber nicht. Der entstandene Schaden wird auf rund 1 000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt.