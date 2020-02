BRAWO

Brandenburg an der Havel Im Bereich des Sportplatzes am Packhof kam es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei sollen zwei unbekannte Männer, aus einer Dreiergruppe Jugendlicher heraus von einem 18-Jährigen beleidigt worden sein. Daraufhin begab sich einer der unbekannten Teenager auf die Dreiergruppe zu, hielt dabei ein Messer in der Hand und drohte damit dem 18-Jährigen. Dieser reagierte daraufhin sofort und trat nach dem drohenden Teenager, so dass dieser dann schließlich von seinen Drohungen abließ und, nachdem der 18-Jährige zusätzlich ebenfalls ein Messer zog, den Sportplatz zu verlassen

Kurz darauf erschien er jedoch mit einem weiteren unbekannten Mann. Dieser schlug auf den Kopf des 18-Jährigen ein bis dieser verletzt auf den Boden ging. Rettungskräfte kümmerten sich später um den 18-Jährigen, der leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der unbekannte Teenager wird als 14-15 Jahre, 160cm groß, sportlich schlank und mit dunklen Haaren beschrieben. Der unbekannte Schläger soll ca. 180cm groß sein, wird als kräftig muskulös und mit kantigem Kieferknochen beschrieben. Zudem soll der Mann schwarze Haare und dunkle Augen haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall am Sportplatz beobachtet haben und/oder einen der bislang unbekannten Personen kennen. I

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer. 03381 560-0 entgegen.