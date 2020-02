Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Frauenärztin Nada Fischer in der Schlossparkambulanz in Bad Freienwalde wollte Schwangere schützen.

"Es bestand bei sicher primärer Verunsicherung ein direkter Kontakt meiner Praxis sowie der Renta zum Gesundheitsamt, Unsicherheiten konnten in wenigen Minuten geklärt und Zweifel ausgeräumt werden", schreibt Jörg Grundmann zu der Berichterstattung der MOZ, dass am Donnerstag Praxen in der Schlossparkambulanz geschlossen wurden.

Grund war ein angeblicher Corona-Verdacht, der sich jedoch laut Amtsarzt Dr. Steffen Hampel nicht bestätigt hatte. Es habe schlichtweg keinen begründeten Verdacht auf Corona gegeben. Auch darüber hatte diese Zeitung berichtet. Dass die Praxis der Frauenärztin für den Tag geschlossen blieb, rechtfertigt die Medizinerin mit der Tatsache, dass jeden Donnerstag bei ihr die Schwangerensprechstunde stattfindet.

"Es war nie unsere Absicht, Panik zu verbreiten", versichert Nada Fischer. "Die Schließung meiner Praxis war eine reine Vorsichtsmaßnahme anlässlich eines Verdachts einer Erkrankung, die derzeit in aller Munde ist. Aber nicht in unserer Praxis." Sie diente den Patienten, in erster Linie den Schwangeren und ihren ungeborenen Kindern, so die Medizinerin.

Zum Schutz vor einer Corona- bzw. Grippeinfektion empfiehlt das Gesundheitsamt Märkisch-Oderland: Verzicht auf Begrüßungsrituale mit Körperkontakt, Abstand halten, Husten/Niesen in die Ellenbeuge, Hände nicht ins Gesicht, Hände öfter waschen und desinfizieren, Häufiges Lüften zur Senkung der Viruslast, Menschenansammlungen meiden.