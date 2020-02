Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) In der Falkenseer Amselstraße hat am Donnerstagmorgen, gegen 7.40 Uhr ein LKW eine 14-Jährige angefahren und anschließend nicht angehalten. In diesem Bereich der Amselstraße gibt es keinen Gehweg, weshalb das Mädchen am Straßenrand lief. Zeitgleich befuhr ein Lkw die Amselstraße aus Richtung Elsterstraße auch in Richtung Poetenweg, näherte sich der Schülerin von hinten und traf diese im Bereich der Beine beim Vorbeifahren. Danach hielt der Fahrer nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch den Unfall erlitt das Mädchen Verletzungen an den Beinen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schule sowie die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Die Kriminalpolizei geht Hinweisen zum Lkw und dem Fahrer nach und bittet weitere Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Es wird wegen des Verdachts der Körperverletzung im Straßenverkehr in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei fragt: Wer konnte am Donnerstagmorgen gegen 07:40 Uhr in dem Bereich Poetenweg/Amselstraße in Falkensee Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Verkehrsunfallgeschehen in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den derzeit noch unbekannten LKW-Fahrer geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Bürgerportal auf polbb.eu/hinweis genutzt werden.