MOZ

Beeskow (MOZ) Der Schriftzug "+NR" auf einem Beeskower Verkehrsschild hat wohl nichts mit Neonazi-Schmierereien in Frankfurt zu tun. Laut Stefan Möhwald von der Polizeidirektion Ost gebe es auch für Trittbrettfahrer "gegenwärtig keine Anhaltspunkte". Seit 2018 waren in Frankfurt teils monumentale Graffiti mit "NR-Zone" (für "Nationale Revolution") aufgetaucht. Am Dienstag wurden bei zwei 22- und 29-jährigen Verdächtigen Waffen und Material mit rechtsextremen Bezügen sichergestellt. Die Polizei geht davon aus, dass sich die beiden nur in Frankfurt betätigten.