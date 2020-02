Tilman Trebs, Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Etliche Menschen in Oberhavel richten sich vorsorglich auf eine mögliche Quarantäne wegen des Corona-Virus’ ein und versorgen sich mit haltbaren Lebensmitteln. Lieferengpässe gebe es bislang aber nicht, heißt es aus den Supermärkten.

"So was habe ich, ehrlich gesagt, noch nie erlebt", sagt Madlen Turban, Inhaberin der beiden Edeka-Supermärkte in Oranienburg. "Vor allem Konserven, Tütensuppen und Toilettenpapier, aber auch Mehl, Zucker und Backmischungen für Brot sind derzeit sehr nachgefragt und gehen in großen Mengen über das Kassenband."

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren am Freitag von früh bis spät damit beschäftigt, die Regale wieder aufzufüllen. Begonnen habe das außergewöhnliche Kaufverhalten bereits am Mittwoch. "Da kam die erste Kundin, weil sie im Radio davon gehört hatte, dass man jetzt bestimmte Waren kaufen sollte, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein", sagte Madlen Turban. Engpässe bei der Warenlieferung gebe es aber noch nicht. "Alles kommt, wie bestellt. Ich habe auch noch nichts anderes von den Zulieferern gehört."

Das gleiche berichtet Andreas Lück, Betreiber des Oranienburger Rewe-Marktes. "Wir bekommen mehrmals in der Woche Ware und füllen die Regale wieder auf. Es gibt keine Hinweise auf Lieferschwierigkeiten." Am Freitagvormittag klafften in den Regalen für Dosensuppen und Nudeln große Lücken. Einige waren komplett leer. "Klar macht man sich etwas Sorgen", sagte eine Kundin mit einem halben Dutzend Dosenkost im Wagen. René Neugebauer aus Lehnitz sagte, er erledige seinen Wochenendeinkauf bereits am Vormittag, weil er fürchte, dass die Hamsterkäufer die Regale so schnell räumen, dass es nachmittags nichts mehr gibt. Vor einer Epidemie fürchtet er sich nicht.

Im Leegebrucher Rewe-Markt können die Kunden seit Freitag ihre Hände desinfizieren. Die Land-Apotheke stellte einen Desinfektionsautomaten zur Verfügung.

Verdachtsfälle sind im Landkreis bislang nicht bekannt geworden.