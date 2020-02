Christina Sleziona

Berlin (MOZ) Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus belastet zunehmend die Wirtschaft. Der Genfer Autosalon in der kommenden Woche fällt aus. Nun steht auch die Internationale Tourismus Börse ITB in Berlin auf der Kippe.

Wegen der hohen Ansteckungsgefahr hat Horst Seehofer am Mittwoch und Donnerstag in internen Beratungen zwischen den Ministerien dafür plädiert, die Reisemesse abzusagen, wie der Spiegel schreibt. Auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hat sich für eine Absage ausgesprochen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium sagte am Freitag, natürlich wäre es nicht schön, wenn die ITB so kurzfristig abgesagt oder verschoben werden müsse. „Aber es gilt auch bei dieser Frage der Grundsatz fürs Leben: Gesundheit geht vor. Das sollten alle, die die Entscheidung treffen müssen, sehr ernst nehmen. Wichtig ist, dass jetzt schnell entschieden wird, damit sich die Leute entsprechend darauf einstellen können.“

Einige Aussteller sagten bereits unter anderem auf Twitter ab.

Die Messe Berlin will bis Freitagabend bekanntgeben, ob die ITB in der nächsten Woche wie geplant stattfinden kann.

Derzeit stimme man sich mit Bundes- und Landesbehörden zum weiteren Vorgehen ab, teilte das Unternehmen am Freitagmittag mit. Verwiesen wurde auch auf eine Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung. Die fünftägige Messe mit rund 10 000 Ausstellern soll eigentlich am Mittwoch beginnen. (mit dpa)