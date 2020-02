OGA

Oranienburg (MOZ) Einen mit Haftbefehl gesuchten Dieb und Betrüger haben Zivilfahnder der Polizei am Donnerstagnachmittag in Oranienburg festgenommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Ermittler den 31-Jährigen gegen 14 Uhr in der Kanalstraße und am Bötzower Platz observiert. Nach dem Mann war gefahndet worden, weil er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten wegen Betruges und Diebstahl nicht angetreten hatte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.