Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Mit einstimmigem Votum beauftragten die Mitglieder der Liebenwalder Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag Jörn Lehmann als Bürgermeister, die Interessen der Stadt bei den Verhandlungen zum Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Kinderbetreuung mit dem Landkreis gegenüber den anderen Kommunen und dem Kreis zu vertreten. Einen Diskussionsbedarf gab es nicht, da das Anliegen bereits im Sozialausschuss besprochen und den Kommunalpolitikern zur Bestätigung empfohlen worden war. Wichtig ist den Kommunalpolitikern vor allem, dass die Eltern auch weiter die Stadtverwaltung vor Ort und nicht den Landkreis mit Amtssitz in Oranienburg als Ansprechpartner haben. Auch die Personalhoheit für die Angestellten in den Kindereinrichtungen wollen sie sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Dritter Punkt war ein nachvollziehbarer Finanzfluss.

Noch Diskussionsbedarf

Nicht auf die Tagesordnung genommen wurde der von Willi Fechner (BfL) gestellte Antrag, über folgende Themen zu entscheiden:

die Herstellung der Dächer in der Havelstraße 6 und der Wassermühle,

der Bau einer Schiffsanlegestelle im Bereich der Brücke am Thürenweg,

die Einführung eines Begrüßungsgeschenkes für Babys und

die Einführung eines Bürgerhaushaltes auch in Liebenwalde

Begründet wurde die Ablehnung von den Abgeordneten mit dem Hinweis, darüber nur dann diskutieren und entscheiden zu können, wenn genügend Informationen vorlägen. Das sei zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall. Deshalb wurden der erste und zweite Punkt an den Bauausschuss, die Diskussion über das Begrüßungsgeschenk an den Sozialausschuss und die Einführung eines Bürgerhaushaltes an den Finanzausschuss überwiesen.