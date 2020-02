Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen in Frankfurt ist im Februar auf 2352 gesunken. Das waren 73 weniger als im Januar und 260 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend von 8,2 auf 8,0 Prozent. Vor exakt einem Jahr hatte sie noch 8,8 Prozent betragen.

Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank leicht von 725 auf 698. Zugenommen hat die Arbeitslosigkeit unter Zuwanderern, von 434 im Januar auf jetzt 459 Personen.

438 Stellen sind derzeit in Frankfurt zu besetzen, und damit weniger als noch im Januar (479). Bei einem Großteil davon (55) handelt es sich um Bürojobs in Unternehmen und Verwaltungen. Auch auch im verarbeitenden bzw. produzierendem Gewerbe (24) sowie im Gesundheits-, Sozial und Bildungsbereich (23) sind Stellen frei.

"Aufgrund des außergewöhnlich milden Wetters ist die Winterarbeitslosigkeit auch in diesem Jahr schon im Februar leicht zurückgegangen", erklärte Jochem Freyer, vorsitzender Geschäftsführung der Arbeitsagentur in Frankfurt, bei der monatlichen Pressekonferenz. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am Sonntag in Kraft tritt und den Zuzug qualifizierter Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten erleichtern soll, hält Freyer für einen "sinnvollen Schritt. Es wird die hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften vorerst nicht entspannen. Das neue Gesetz wird jedoch einzelnen Unternehmen, die einen längeren Atem mitbringen, Chancen bieten".