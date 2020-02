emw

Schwedt (MOZ) Die traditionelle Bus-Tagesreise der Verlagsbuchhandlung Ehm Welk zur Leipziger Buchmesse findet nicht statt. Schweren Herzens hat Buchhändlerin Karla Schmook die Fahrt stornieren müssen. Grund ist der Corona-Virus. Für den Lesebus zur Buchmesse lagen viele Reservierungen vor, Tickets waren schon verkauft. "Wir spüren bei unseren Kunden eine große Unsicherheit. Auf der Leipziger Buchmesse ist es immer sehr voll. Kunden wollen aber Menschenansammlungen meiden und haben uns deshalb gefragt, ob wir ihnen den Fahrpreis zurückerstatten", erläutert Karla Schmook. "Noch gibt es hier keine Krankheitsfälle. Aber wer weiß, was in 14 Tagen ist."

Die Verlagsbuchhandlung organisiert die Reise zur Leipziger Buchmesse seit vielen Jahren für Leser aus dem Raum Schwedt, Angermünde und Gartz. In Absprache mit dem Busunternehmen gibt es sie erstmals nicht. "Sicherheit geht vor, wir möchten unsere Kunden nicht in Gefahr bringen", sagt Karla Schmook. Nach und nach will sie alle Kunden anrufen. Der Fahrpreis wird zurückerstattet.