Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Erde hat ein Problem. Und die Kinder in der Neuruppiner Kita Eichhörnchen wissen ganz genau, woran das liegt: "Die Menschen sind krank. Und die Erde hat sich angesteckt", vermutet ein Junge. Max weiß es besser: "Die Menschen schmeißen ihren Müll einfach weg, darum geht es der Erde schlecht." Dafür erntet er ein breites Lächeln von Mandy Keil. Sie ist an diesem Freitagmorgen für die Momelino GmbH in der Neuruppiner Einrichtung zu Gast, um das Bildungsprogramm Wikilino vorzustellen und mit den Kindern zu arbeiten. Bei dem Projekt, dessen Schirmherr Landrat Ralf Reinhardt ist, geht es darum, den Kindern einen achtsameren Umgang mit der Umwelt und mit Rohstoffen beizubringen. Beim Startschuss der diesjährigen Kreis-Tour in Neuruppin ist das schon mal mit jeder Menge Spaß verbunden.

Premiere gab es 2019

Insgesamt fünf Kitas im Kreis lernen Wikilino 2020 kennen. Sie haben sich bei diesem Programm beworben, wie Momelino-Geschäftsführerin Katrin Kreutzer erklärt. Dieser Schritt steht auch allen anderen Einrichtungen frei. Allerdings ist der Terminkalender in diesem Jahr schon recht gut gefüllt. 2019 war die Wikilino-Tour zum ersten Mal im Landkreis unterwegs. Damals ging es ums Thema "MINT und Kunst". MINT steht dabei für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Spielerisch lernten die Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahre etwas darüber. Die neue Tour dreht sich nun also um Achtsamkeit.

19 Vorschulkinder, die bei der Wikilino-Tour dabei sein können, sitzen daher an diesem Freitagmorgen gespannt auf ihren Stühlen und lauschen den Worten von Mandy Keil. Sie stellt den Kindern Anna vor, ein neugieriges Mädchen, das mit einem Raumschiff zu den Achtsamkeitsplaneten reist. Das Ganze funktionierte mit einer App auf dem Tablet, was Keil die Aufmerksamkeit der Kinder auf jeden Fall garantiert. Das Programm ist wie ein Spiel aufgebaut, bei dem Gegenstände hin und her geschoben werden können, kleine Filmchen zu sehen sind und es am Ende eine Belohnung gibt.

Eingangs erfahren die Kinder, warum die Erde derzeit ordentlich ins Schwitzen gerät. Die Menschen verursachen zu viel Kohlenstoffdioxid, sodass die Schutzhülle des Planeten immer dichter wird, erklärt ihnen Mandy Keil. Die Folge des Ungleichgewichts sind beispielsweise Stürme oder Brände. "Aber wir können viel tun, damit es der Erde besser geht", sagt Keil. Die Figur Anna erfährt das während ihrer Reise durchs Weltall. Zum Antrieb der Rakete müssen die Kinder aber erst einmal tanzen. Diese braucht schließlich Energie und soll nicht mit Benzin betrieben werden.

Fit bei digitaler Technik

Die Mädchen und Jungen treffen auf jedem Planeten eine andere Figur: Lisa Lampe zum Beispiel. Wie gut die Kinder neue Technik kennen, wird spätestens bei der Frage offenbart, wofür man Strom eigentlich braucht: "Fürs W-Lan", ruft ein Kind. "Fürs Handy", weiß ein anderes. "Für den Fernseher und das Tablet", merkt ein Mädchen an. Jetzt sollen sie aber erst einmal zeigen, wo Energie gespart werden kann. Ein Kind nach dem anderen darf nach vorne und auf dem Tablet die auf Hochtouren laufende Heizung oder die Lampe im Dauerbetrieb ausschalten.

Beim Einkaufen mit Paul Pilz lernen die Kita-Kinder, dass eine Plastiktüte in rund 300 Jahren verrottet, ein Papiertüte dafür aber mitunter nur zwei Monate braucht. Dann müssen die Mädchen und Jungen Einkäufe auf dem Tablet wegsortieren: Was gehört in den Kühlschrank, was in den normalen Schrank? Als Mandy Keil dann erklärt, wie ein Kühlschrank am besten einsortiert werden soll, damit die Lebensmittel lange frisch bleiben, staunen auch Landrat Ralf Reinhardt und Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler. Dass sich im Fach im unteren Teil beispielsweise kleine Wassertropfen bilden können und auch sollen, um Gemüse länger frisch zu halten, wissen selbst einige Erwachsene aus dem Publikum noch nicht, die ihren Kühlschrank eher nach dem Prinzip "Da ist noch etwas Platz" einräumen.

Auch nach rund einer Stunde sind die Kinder noch immer gebannt vom Wikilino-Programm und reisen mit Anna zu den Planeten. Sie können sich in den kommenden Monaten noch intensiver mit dem Thema "Achtsamkeit" auseinandersetzen: Die Kita Eichhörnchen ist nun im Besitz einer Wikilino-Box mit jeder Menge Lern- und Spielmaterial.