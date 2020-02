Marco Marschall

Oderberg "Hexenhaus" wird das schmale zweietagige Gebäude neben der Oderberger Schule im Volksmund genannt und es ist der Stadt Oderberg ein Dorn im Auge. Die Bauruine in dritter Reihe steht seit Jahrzehnten leer, zerfällt, darf aber aus Denkmalschutzgründen nicht abgerissen werden. Ans Häuschen bzw. seinen Anbau dockt hinten auf dem Schulgelände die ehemalige Toilettenbaracke an, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden darf. Der Hang drückt samt Bewuchs gegen das Haus. Es besteht Einsturzgefahr.

Die Mauer neben der Baracke hat es bereits weggerafft. Weil die Stadt ohnehin mehr Platz auf dem Schulhof schaffen will, soll das Toilettengebäude abgerissen werden. Geht aber nicht ohne weiteres, weil das "Hexenhaus" nebenan in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Es soll vorher aufwändig gesichert werden. Mehr als 100 000 Euro soll das Ganze kosten – Geld, das die Stadt nicht aufbringen will.

Um mehr Klarheit in diese Gemengelage zu bekommen, hat sich der Entwicklungsausschuss der Stadt am Montag den Denkmalschutz eingeladen. Das Gremium trifft sich um 19 Uhr zu seiner öffentlichen Sitzung in der Oderberger Schule.