OGA

Borgsdorf (MOZ) Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera wird jetzt nach einem Einbrecher gesucht, der bereits am 15. November vergangenen Jahres in Borgsdorf sein Unwesen trieb. Das Bild wurde am Freitag veröffentlicht.

Nach Angaben der Polizei hatte der noch unbekannte Mann am 15. November gegen 20 Uhr offenbar mit zwei Jugendlichen ein Grundstück an der Veltener Straße in Borgsdorf betreten. Der Erwach-sene versuchte laut Polizei, mit einer Brechstange die hintere Terrassentür aufzuhebeln, während die zwei Jugendlichen an den Hausecken Schmiere standen.Den Tätern sei es nicht gelungen, die Terrassentür zu öffnen. Sie verließen zusammen das Grundstück in unbekannte Richtung.

Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301 8510 entgegen.