15 Jahre on the road

Hans Still

Schmetzdorf (MOZ) Lange war es verdächtig ruhig um die "Simson& IFA-Freunde Berlin/Brandenburg". Der Verlust ihres alten Heizhauses in Bernau zwang sie zu einer Partypause. Aber das soll sich heute ändern. Denn die Zweirad-Enthusiasten laden am 29. Februar zur Kennzeichenwechselparty und zugleich zur Geburtstagsparty "15 Jahre on the road" ein. In diesem Jahr führt die Party-Location in den Bernauer Ortsteil Schmetzdorf, in die Ringstraße 17.

Dort soll ab 18 Uhr nach altem Muster eine zünftige Feier an vergangene Zeiten erinnern, aber auch den Blick nach vorn nicht aussparen. Zum Club gehörten immer die Feiern zum Clubgeburtstag im Januar, die Kennzeichenwechselpartys im März, wenn ein neues Kennzeichen das Moped ziert. Und da waren die Sommerfeste, Halloweenpartys, Winterflohmärkte und Jahresabschlussfeten. Zwischen Feuertonne, Livemusik, leckerem Essen und vollen Gläsern bewegt sich auch am Sonnabend das Angebot. Es spielt die Band "running silent". Und der Blick geht natürlich schon in Richtung 1. Mai, dann steht wieder das traditionelle Simsontreffen in Bernau an.