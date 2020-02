Stefan Zwahr

Sachsenhausen (MOZ) Kommando zurück: Das Brandenburgligaduell der Oberhavel-Kreisstadtteams findet doch nicht an einem Sonntag statt. Das bestätigte Staffelleiter Ingo Widiger auf Nachfrage. Neuer Termin für den Vergleich zwischen dem TuS 1896 Sachsenhausen und dem Oranienburger FC Eintracht ist Sonnabend, 18. April. Anpfiff im Elgora-Stadion: 15 Uhr.

Der neue ist der ursprüngliche Termin. Vertreter beider Vereine hatten sich jedoch vor drei Wochen im Rahmen der Staffeltagung auf die Verlegung auf den 19. April geeinigt. "Die Stadtderbys steigen traditionell am Sonntag", bemerkt TuS-Vorstandsmitglied Dennis Wienholz. Dass es nun nicht so sein wird, hat einen besonderen Grund. Vom 17. bis zum 20. April begehen die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen gemeinsam mit dem Internationalen Sachsenhausen-Komitee den 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des KZ Sachsenhausen. Am Sonntag sind auf dem Gelände der Gedenkstätte diverse Veranstaltungen geplant. "Es wäre unangebracht, wenn wenige Hundert Meter Luftlinie entfernt ein Fußballspiel mit Volksfestcharakter stattfindet", heißt es in einem TuS-Vorstandsbeschluss.

"Diese Überlegungen kann ich nachvollziehen und unterstütze daher den erneuten Wunsch der Verlegung", sagt Staffelleiter Widiger. Auch die Vertreter des OFC Eintracht hätten sofort dem Wunsch der Sachsenhausener entsprochen.

Dennis Wienholz weiß, dass nun einigen Interessierten die Chance genommen wird, das Stadtderby (das Hinspiel in Oranienburg endete nach einem späten Tor des Gastgebers 1:1) zu verfolgen. In den Vorjahren gehörten Schiedsrichter sowie Funktionäre, Trainer und Spieler anderer Mannschaften zu den Zuschauern. Diese sind nun zeitgleich selbst im Einsatz. "Es ist für sie sicherlich nicht schön, dass sie das Spiel verpassen. Der Grund ist aber sicherlich für alle verständlich. Wir haben keinen anderen Tag für die Austragung gefunden", berichtet der TuS-Funktionär.