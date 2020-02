Boris Kruse

Berlin (MOZ) Flackerndes Filmmaterial von Massenaufmärschen, meist in Schwarz-Weiß, mit laut vorgetragenen Parolen und Fahnenspalieren. Uniformierte, die im Stechschritt marschieren und dabei den immer gleichen Gruß entbieten. Jubelnde Menschenmengen am Straßenrand. Landarbeiter, die ihr Hab und Gut über eine felsige Steppe tragen. Außerdem Bilder von Explosionen, aus Schützengräben und von Bombenabwürfen über Städten oder auch Reisfeldern. Alles nebeneinander, alles miteinander verblendet, an den unterschiedlichsten Orten der Welt.

Der kambodschanische Regisseur Rithy Panh (56) arbeitet in seinem dokumentarisch-essayistischen Wettbewerbsbeitrag "Irradiés" ("Die Bestrahlten") mit wohlbekannten filmischen Mitteln, um das Grauen totalitärer Diktaturen in Szene zu setzen. Er schneidet Archivmaterial aus den barbarischen Herrschaftssystemen des 20. Jahrhunderts zusammen und legt damit strukturelle Analogien nahe: der Nationalsozialismus in Deutschland, die chinesische Kulturrevolution und vor allem das sogenannte demokratische Kambodscha unter Pol Pot in den 70er-Jahren.

Bilder, die schwer auszuhalten sind

"Mein Kino ist das direkte Kino, das Kino der Wahrheit", sagt der Filmemacher auf der Konferenz nach der Pressevorführung am Freitagvormittag. Die filmischen Ausdrucksmittel müssten dabei quasi umgekehrt proportional zum Schrecken des Dargestellten sein. So mündet diese Archivschau mit vielen Überblenden schließlich unvermeidlich in Bildern von Leichenbergen, von ausgemergelten Gestalten im Todeskampf. Sie beinhaltet entstellte Gesichter in Krankenhäusern und Aufnahmen aus KZs und Foltergefängnissen, zeigt Giftgasangriffe aus nächster Nähe und die technisch-logistische Organisation des Tötens an unterschiedlichen Schauplätzen. Es fällt oft schwer, diese Bilder auszuhalten.

Dazu tragen Erzählstimmen aus dem Off Kommentare vor. Oft sind es poetisch formulierte Gedanken, die das Leid der Menschen in Sprache fassen. "Ich bin ausgegangen von der Literatur", sagt Rithy Panh bei der Pressekonferenz zum Film am Freitagvormittag. Der Text sei vor den Bildern da gewesen. Unter anderem habe er Kenzaburo Oes Schilderungen über die Folgen des Bombenabwurfs von Hiroshima gelesen (Anm. Red.: Kenzaburo Oe: "Hiroshima Notes", 192 S., Grove Press, englische Fassung).

Split Screen ermöglicht das Nebenenander verschiedener Schauplätze

Für diesen Film greift Rithy Panh auf eine Split-Screen-Technik zurück; die Leinwand ist dreigeteilt, was ihm wahlweise ermöglicht, Ähnlichkeiten zwischen unterschiedlichen Schauplätzen aufzuzeigen, oder eine Szenerie aus unterschiedlichen Perspektiven abzubilden. Oft läuft dasselbe Bild auch schlicht dreimal nebeneinander, oder die drei Segmente werden zu einem Breitbildformat zusammengeschaltet. Schwer vorstellbar, dass dieser Film auch auf einem Heimfernsehgerät oder gar einem Laptop funktioniert.

"Immersion ist wichtig", sagt Rithy Panh dazu und meint das langsame, genaue Schauen und die Durchdringung der Bilderflut. Im gegenwärtigen Hollywood-Kino spiele Rhythmus und Geschwindigkeit eine dominierende Rolle; "wir haben oft keine Zeit mehr, um die Dinge auf uns wirken zu lassen". Und genau dazu verpflichtet er sein Publikum nun mit seiner sehr eindringlichen visuellen Erzähltechnik. Er setzt dem schnellen, pointierten Erzählen ein Insistieren entgegen, er meditiert gewissermaßen über die grässlichen Bilder, die er für seine Filmmontage ausgewählt hat. Dazu erklingt getragene Musik, überwiegend von Streichinstrumentalisten gespielt.

Eine Art Leitmotiv bildet das Basteln eines Modellhauses aus Pappe, in das hinein ein Mann ein Familienfoto drapiert. In dieser Szene wird deutlich, dass es bei den Massenszenen immer auch um Einzelschicksale geht, dass es ganz normale Menschen sind, die zu Opfern totalitärer Herrschaft werden.

Viele Anspielungen, aber nichts zu Ende geführt

Rithy Panh dokumentiert auch Szenen aus den Schützenkriegen der Westfront im Ersten Weltkrieg zeigt, also französische Soldaten mit dem damals eingesetzten Adrian-Helm samt Stahlkamm. So stellt er eine historische Verknüpfung zum Imperialismus her, als Frankreich über das damalige Indochina herrschte.

Sein Film arbeitet viel mit solchen Anspielungen und nicht zu Ende ausgeführten Verknüpfungen, über die das Publikum dann selbst urteilen kann oder muss. Der letzte Schritt einer möglichen Ursachenforschung für die großen politischen Irrgänge des 20. Jahrhunderts bleibt hier klugerweise ausgespart.

Das ist eine Stärke des Filmes, führt aber manchmal auch zu fragwürdigen Implikationen. So werden beispielsweise Strahlenopfer aus dem japanischen Hiroshima gezeigt, denen als Folge des Bombenabwurfes im August 1945 die Haare in Büscheln ausgehen. Dann Überblende, und es werden abgeschnittene Zöpfe und Haarschöpfe aus deutschen KZs gezeigt. Es bleibt fraglich, welchen Erkenntnisgewinn das bringen soll. Womöglich ist es sogar unzulässig, diesen Vergleich überhaupt anzustellen. Oder schlicht effektheischend.

Und warum werden hier Szenen aus dem Dritten Reich, aus der chinesischen Kulturrevolution und aus dem Vietnamkrieg gezeigt, nicht aber aus dem stalinistischen Gulag-System? Auch das ist eine Ungereimtheit, die sich vielleicht aus der kambodschanischen Perspektive heraus erklären lässt, vielleicht aber auch nicht.

Am Ende hellt sich der Blick auf, Bilder von frühlingshaft blühenden Bäumen und eine vorsichtig optimistische Musik zeigen momentweise auf, dass es trotz der fürchterlichen Verbrechen, die Menschen einander angetan haben, ein Weiterleben geben kann.

"Irradiés" hat, bei aller Ernsthaftigkeit des künstlerischen Anliegens, seine Macken. Vieles wirkt bekannt und abgegriffen, schon etliche Male in anderen dokumentarischen Filmen über die Epoche der Weltkriege und über die zurückliegenden Großdiktaturen, die aus einer festen weltanschaulichen Verankerung heraus in die Katastrophe mündeten. In letzter Konsequenz lässt sich der Film daher als ästhetisch misslungen bezeichnen.

Aber Rithy Panh entwickelt wiederum andererseits doch auch eine eigene atmosphärische Herangehensweise, er beweist Gespür für erzählerisches Tempo und versteht es, den Bildern eine durchgängige Grundstimmung zu verpassen. Hinzu kommen hier eingefügte Spielszenen, dem Tanztheater verwandt, mit geschminkten anonymen Menschen in Trümmerszenerien, die den Beitrag Richtung Kunstfilm rücken. Sehr voraussetzungsreich! Es ist vor allem ein Triumph des Filmschnitthandwerkes, der "Irradiés" in Erinnerung bleiben lässt.

"Irradiès": Berlinale Wettbewerb