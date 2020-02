OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein 18-jähriger Hohen Neuendorfer ist am Mittwoch per E-Mail aufgefordert worden, 1 000 Euro in Bitcoins zu zahlen. Anderenfalls, so drohte der anonyme Absender, werde er intime Videos des jungem Mannes veröffentlichen.

Der 18-jährige ließ sich darauf aber nicht ein, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Erpressung ermittelt. Im Übrigen warnt die Polizei davor, Anhänge in solchen E-Mails zu öffnen, da sie in aller Regel Schadsoftware enthalten.