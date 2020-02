Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Große Ehre für Nicolas Schirmer. Der Polizeiobermeisteranwärter ist von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bei dessen Besuch in Schwedt mit einer Medaille ausgezeichnet worden.

Denn der Polizist, der im November ein Praktikum in Schwedt absolvierte, hatte sich selbstlos in die Oder gestürzt, um einen polnischen Bürger zu retten. Dafür gab es nun die Medaille des Innenministers. Dabei handelt es sich um eine Münze, die bereits Stübgens Vorgänger in geringer Stückzahl hatte prägen lassen, um den besonderen Charakter hervorzuheben.

Ein Fall häuslicher Gewalt

Beim Besuch in der Schwedter Polizeiwache war auch der Eberswalder Schirmer mit dabei und erzählte noch einmal jene aufregenden Ereignisse aus jener Nacht. Die Kollegen von der Polizei in Schwedt waren zu einem Einsatz von häuslicher Gewalt gerufen worden. Es habe sich bei Mann und Frau um polnische Staatsbürger gehandelt. Die Frau wohnt in Schwedt, der Mann war offenbar zu Besuch da.

Obwohl die Polizisten dem Mann bereits einen Platzverweis erteilt hatten, wollte er nicht gehen. Da stellten ihn die Beamten vor die Wahl. Ihr Angebot lautete: Entweder wir bringen Sie nach Prenzlau in Gewahrsam hinter Gittern oder wir fahren Sie zur Grenze und sie verschwinden freiwillig aus Schwedt. Der Mann wählte die zweite Variante und die Polizisten kutschierten ihn zur Grenze, wo sie ihn kurz vor der Brücke aus dem Auto steigen ließen. "Zufällig trafen wir dann auf zwei weitere Bürger, die sich als Zöllner entpuppten, die in Grenznähe verdeckt ermittelten", berichtete Schirmer weiter. Während die Staatsbediensteten sich kurz unterhielten, machte sich der Pole auf, um über die Brücke zu gehen. Doch nach etwa 20 bis 30 Metern kletterte er über das Geländer und sprang in die Oderfluten.

Schirmer lief sofort runter zum Ufer und versuchte zu erkennen, wo der Mann gelandet war. Es dauerte nicht lange, dann sah er ihn. Der Pole trieb auf dem Bauch mit dem Kopf unter Wasser im Fluss und wurde in Richtung Ufer getrieben. Der junge Polizist sah aber auch, dass die Strömung ihn in Kürze hinaus in die Flussmitte ziehen würde.

Wassertemperatur 4 bis 6 Grad

Daher habe er sich ein Herz gefasst und sei in das nahezu eiskalte Wasser gesprungen. Die Temperatur hatte zwischen 4 und 6 Grad betragen. Mit zwei Schwimmzügen erreichte Schirmer den Polen und zog ihn an Land. Die Zöllner waren inzwischen ebenfalls zur Stelle und halfen beiden Männern aus dem Wasser. Schirmer zog eilig seine nassen Klamotten aus und setzte sich in den beheizten Streifenwagen.

Der Minister lauschte den Schilderungen gebannt und kommentierte am Ende: "Sehr beeindruckend. Herzlichen Dank für Ihren Mut!". Das Beispiel, das Schirmer gegeben habe, sei wichtig, um die Arbeit der Polizei in der Bevölkerung hervorzuheben.