Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) Agnieszka Holland ist Dauergast auf der Berlinale. Auch dieses Jahr ist sie wieder angereist, um ihr neuestes Werk vorzustellen. Nach dem mäßigen "Mr. Jones" 2019 hat sie sich erneut der Biografie eines Mannes zugewendet. In "Charlatan" wird die wahre Geschichte des Wunderheilers Jan Mikolášek erzählt, der Tausenden von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, darunter wichtigen Persönlichkeiten aus der Politik, geholfen haben soll. Im totalitären Tschechien der 1950er-Jahre landet er aus Missgunst im Gefängnis, wird in einem Schauprozess vorgeführt. Die Rolle wird von Vater und Sohn gespielt – Ivan Trojan gibt ihn in späteren Jahren, Josef Trojan als jungen Mann.

Warum der Film nicht im Wettbewerb läuft, wird schnell klar. Mikolášek ist keine Figur, der man viel Sympathie entgegenbringen kann. In Rückblicken schaut der wortkarge Eigenbrötler auf sein Leben zurück, versucht sich unter anderem im 1. Weltkrieg als Soldat das Leben zu nehmen und rettet das Bein seiner Schwester durch eine Kräutermischung, die er nach einer Eingebung zubereitet. Sich seiner Fähigkeiten bewusst, erlernt er danach das "Handwerk" bei einer alten Frau.

All diese Stationen lassen den Zuschauer völlig kalt, selbst die leidenschaftliche Beziehung zu seinem Assistenten. Die permanent in Großaufnahmen gezeigten Urin-Proben der Patienten sind störend redundant. Mikolášek hält sie gegen das Licht, um den Leiden auf den Grund zu gehen, kann damit sogar den Todeszeitpunkt vorhersagen. Irgendwann hat sogar der letzte Kinogast verstanden, wie er arbeitet. Man hat keine Lust, mehr über ihn zu erfahren. Hollands Streifen ist traditionell und langweilig – passt eher ins Fernsehen als auf die große Leinwand.

"Charlatan": Berlinale Special, 29.2. 21 Uhr HdBF