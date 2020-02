Claudia Duda

Oberhavel (OGA) Der milde Winter hat dazu geführt, dass es auch im Februar gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt gibt.

Wie die Agentur für Arbeit in Neuruppin am Freitag mitteilte, waren im zurückliegenden Monat in Oberhavel 5 414 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,7 Prozent und damit um 0,2 Prozent unter dem Januar-Wert und sogar 0,7 Prozent unter dem des Vorjahres. Besonders gut sieht es im Südkreis aus, dort liegt die Quote bei 4,2 Prozent. Im Bereich der Geschäftsstelle Gransee gibt die Agentur für Arbeit die Quote mit 7,3 Prozent an.