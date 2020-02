Jacqueline Westermann

Bad Freienwalde (MOZ) Verlässt man die Kernstadt von Bad Freienwalde Richtung Südwesten, fährt man die Berliner Straße, oder B158, entlang. Vorbei am Jugendzentrum OFFi, vorbei an den Skisprungschanzen im Papengrund. Auf der linken Seite ist die Waldstadt, in der ehemalige Kasernengebäude mittlerweile in Mietwohnungen umgebaut sind. Nur vereinzelte Häuser sind wettergegerbt und vom Zerfall gezeichnet. Dass im Waldgebiet gegenüber Relikte aus vergangenen Tagen unter der Erde schlummern, dürften nur die wenigsten wissen. Auch Jenny Schulz und Rene Miroslau hätten nicht gedacht, dass sich auf dem Areal so viele Spuren der Vergangenheit verbergen. Vor einigen Wochen waren sie unterwegs, wie so oft. Neben ihrem Haupthobby, dem Angeln, verbringen sie einen Großteil ihrer Freizeit mit dem Erkunden ihrer Umgebung. "Ich schaue oft auf Google Maps, wo vielleicht interessante Orte sein könnten", erzählt die 40-Jährige. Kürzlich stießen sie bei einem dieser Ausflüge auf eine Miene. "Das war dann nicht mehr lustig. Wir haben die Polizei gerufen."

An diesem frostigen Februartag haben sie erneut ihre Wanderschuhe geschnürt und sich in dicke Outdoor-Jacken eingepackt. Der Himmel ist wolkenverhangen, ein eisiger Wind zieht durch den Laubwald. Der Boden ist von braunen Blättern bedeckt. Zunächst deutet hier nichts auf etwas Ungewöhnliches hin. Doch je länger man auf eine Stelle starrt, desto mehr hebt sich vom Braun-Grün des Waldes ab. "Hier könnte ein Bunker drunter sein", sagt Miroslau und zeigt auf einen Flecken Beton, der eine Art Platte unter zwei vereinzelten Nadelbäumen preisgibt. Er zeigt auf ein verrostetes Rohr, das etwa kniehoch aus dem Boden ragt, und zeigt auf einen Dichtungsschlauch: "Sieht nach einem Lüftungsausgang aus." Miroslau kämpft sich durch vereinzelte Zweige und Brombeerranken und rutscht die Böschung hinab. "Die haben hier alles in den Hang gebaut", sagt er und deutet auf offensichtliche Mauerreste. "Wenn man genau hinguckt, sieht man eine Treppe." Es mache Spaß, auf Entdeckungstour zu gehen, das sei schließlich Geschichte.

Schulz und Miroslau klettern weiter über Baumstämme und durch eine Talsenke. Ihr zehnmonatiger Dackelmix Wilma ist mit von der Partie und rennt begeistert durchs Unterholz. Ansammlungen von Tierknochen, mit Moos besetzt, beschnuppert sie aber nur kurz. An einer Hangseite kommt aufgebrochenes Erdreich ins Blickfeld: haufenweise alte Uniformen quellen aus dem Grund. "Die müssen das hier einfach alles abgekippt haben, als sie abgezogen sind", erzählt Miroslau, während er im Haufen wühlt und kurz darauf etwas Erde von einem Knopf wischt – der Stern darauf ist einwandfrei erkennbar. "Die" sind sowjetische und russische Soldaten, die bis 1994 auf dem Gebiet der DDR stationiert waren. "Die konnten sich hier alles erlauben", wiederholen beide, während sie weiterstapfen.

Am nächsten Abhang fegt der 41-Jährige etwas Laub und Moos beiseite. Unter der oberen Erdschicht kommen sofort einige Stofffetzen zum Vorschein, wieder Uniformen. Nach und nach zieht er auch Schuhe und Stiefel sowie einen Gürtel hervor. Einen Steinwurf entfernt liegt ein Plastikeimer und eine Box mit kyrillischem Schriftzug. So geht es immer weiter, Hügel für Hügel. Laut Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, ist das Waldgebiet in öffentlicher Hand. Schulz fasst das mulmige Gefühl, das sich breit macht, gut zusammen: "Wer weiß, was hier noch drunter liegt."