Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Es ist ein Rückschlag für jene, die Extrawürste für ausgewählte Geschäftsmänner ablehnen und sich eine überlegte bürgernahe Stadtentwicklung wünschen. Nach der Stadtratssitzung am Donnerstag bleibt die umstrittene Ansiedlung von Einzelhandel Sechs-Hektar-Brache neben dem Basar (ul. Folwarczna) weiter möglich. Der Antrag von Piotr Gołdyn und Daniel Szurka zur Aufhebung des Beschlusses vom Oktober wurde mit 11 zu 4 Stimmen abgelehnt. Der Beschluss ermöglicht, den Flächennutzungsplan, der dort Investitionen im Bereich Sport und Erholung vorsah, zu ändern.

Bürgermeister Mariusz Olejniczak wirkte erleichtert. Mit dem Stadtratsvorsitzenden Grzegorz Cholewczynski hatte er in mehreren Treffen in den letzten Wochen gewissermaßen für Fraktionsdisziplin gesorgt. Bis auf Piotr Gołdyn stimmten alle Stadträte seines Wahlbündnisses gegen den Antrag. Gołdyn kritisierte das "zu große Geschenk", das einem bestimmten Unternehmer getan werde, der das Grundstück unter völlig anderes Bedingungen erworben hatte. Er verwies auf die knapp 600 Unterzeichner einer Bürgerpetition. Er schlug vor, mindestens die Öffentlichkeit in die Entscheidung einzubeziehen.

Cholewczynski lehnte Einwohnerkonsultationen zu dem Thema ab, er warb für eine "Flexibilisierung" des Flächennutzungsplans hin zu Handel. "Das müsse nicht zwingend eine Einkaufspassage bedeuten, die ohnehin von niemandem gewollt sei." Der Bürgermeister versicherte: "Wir werden alles weitere besprechen." Im vorausgehenden Ausschuss war die Teilung der Fläche im Gespräch gewesen, so könnte auf einem Drittel ein Baumarkt entstehen.

Adrian Mermer, Initiator der Petition, sammelt trotzdem bis 14. März Unterschriften gegen die Zweckentfremdung. "Die Sache könnte noch Folgen haben", glaubt er. Schließlich treibe der Beschluss den Wert des Grundstücks hoch, während die Stadt es noch vor drei Jahren mit einem passenden Nutzungskonzept kostenlos vom Staat hätte bekommen können. In jeder Hinsicht habe das der öffentlichen Hand zum Nachteil gereicht.Heute von 12 bis 14 Uhr kann man die Petition am Stand des Vereins Kontrapunkt am Plac Przyjazni am Springbrunnen unterschreiben.